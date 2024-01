Sarina Wiegman verlengt aflopend contract in Engeland tot medio 2027

Sarina Wiegman (54) maakt een einde over de discussie over haar toekomst. De Nederlandse bondscoach van de vrouwen van Engeland verlengt haar contract bij de Engelse voetbalbond (FA) tot medio 2027, zo maakt de bond dinsdag bekend.

Wiegman is een van de succesvolste coaches in het vrouwenvoetbal. In 2017 leidde ze de Nederlandse dames in eigen land naar de Europese titel. Twee jaar later bereikte ze met de Oranje Leeuwinnen de WK-finale, die verloren ging tegen de Verenigde Staten. Wiegman trad daarop in dienst bij de Engelse ploeg, waarmee ze in 2022 eveneens Europees kampioen werd. Bovendien verloor ze met haar huidige werkgever in 2023 óók de finale van het wereldkampioenschap, ditmaal tegen Spanje.



De uitstekende prestaties van Wiegman, die maandag op het FIFA-gala in Londen voor de vierde keer in haar loopbaan tot beste trainer van de wereld in het vrouwenvoetbal, leidden de afgelopen jaren tot meerdere discussies over een overstap…