Sarah van Soelen haalt uit opnieuw uit naar ex André Hazes

De relatie van Sarah van Soelen en André Hazes

We zullen je even een kleine samenvatting geven van de relatie van André Hazes en Sarah van Soelen. Zoals we weten is de relatie tijdlijn van André Hazes heel erg lang, dus we willen verwarring voorkomen!

Op 10 maart 2021 werd bekend dat de relatie van André Hazes en Monique Westenberg – nu écht – voorbij was. De twee verbraken de verloving die enkele maanden daarvoor nog plaats had gevonden.

Een maand later maakte André bekend dat hij het héél erg gezellig had met niemand minder dan influencer Sarah van Soelen. De twee gingen samen op vakantie, kochten een huisje en noemden elkaar de liefde van hun leven. Maar de relatie hield geen stand, in oktober 2021 besloten de twee ‘een pauze te nemen’. Maar aan deze pauze kwam nooit een einde, ze zitten er nog steeds in terwijl André het weer gezellig heeft met Monique.

Sarah haalt uit naar André

Sarah van Soelen moet niets meer hebben van André Hazes. In februari schreven we op…