Saoedi’s geven de strijd om Mbappé, Salah en Messi nog niet op – Voetbal International

Na de komst van onder anderen Neymar, Karim Benzema en Cristiano Ronaldo is Saoedi-Arabië nog lang niet klaar als het gaat om grote namen ophalen in Europa. Dat blijkt ook uit een interview van Sky Sports met de Nigeriaan Emenalo, die technisch directeur was bij Chelsea en AS Monaco en sinds de zomer aan de Saoedische Pro League is verbonden.

Een van de topspelers op de wensenlijst van de Saoedi’s is Mohamed Salah. ‘Maar we begrijpen dat Mo op dit moment heel gelukkig is bij Liverpool. Dat respecteren we en we willen niet de indruk wekken dat we hem onder druk zetten’, zei Emenalo. ‘Maar als er ruimte is voor gesprekken, dan is Salah zeker een speler die we in de competitie willen hebben.’