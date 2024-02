Sanofi-Aventis in Franse kopgroep qua dividendrendementen

Beleggers in het aandeel Sanofi-Aventis kunnen rekenen op een forse dividenduitkering. Op basis van de consensus van de analistentaxaties heeft het aandeel Sanofi-Aventis nu één van de hoogste dividendrendementen van de Franse beurs. Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 3.65 euro. Sanofi-Aventis ‘s dividendrendement komt hiermee op 3.91 procent te liggen. Het doorsnee dividendrendement van de farmaciesector ligt op een zeker aantrekkelijke 2.07 procent.

Morgen zal het Franse Sanofi-Aventis haar cijfers over het afgelopen kwartaal aan de pers melden. Over dit kalenderjaar komen de totale verdiensten van het bedrijf uit volgens de analisten uit op 44.71 miljard euro. Dit is licht minder dan de omzet over 2022 toen het concern 45.39 miljard euro ontving.

Historische omzetten en resultaten Sanofi-Aventis in beeld plus taxaties 2023

De meeste analisten gaan voor 2023 uit van een nettowinst van 10.01 miljard euro. Volgens de laatste rondgang…