SanDisk G-Drive Project externe disk bevat Pro-Blade sleuf

Deze externe harde schijven van SanDisk Professional bevatten een sleuf voor het uitlezen van een Pro-Blade SSD-module van het merk.

Met de G-Drive Project en de G-RAID Mirror levert SanDisk twee externe harde schijven met een bijzondere eigenschap voor veeleisende professionals en prosumers.

Met de SanDisk Pro-Blade heeft Western Digital een interessant concept in de wereld geroepen. Snelle nvme ssd’s in een minimalistische behuizing, die op diverse manieren zijn in te zetten. Bijvoorbeeld in een ‘camera rig’ van een camera die rechtstreeks naar ssd video kan opnemen. De Blade-modules zijn snel te verwijderen en te plaatsen in een dock, bijvoorbeeld het Pro-Blade Station, of de Transport behuizing. Met de G-Drive Project en de G-RAID Mirror voegt het bedrijf twee nieuwe opties toe voor Blade-adepten. Beide zijn in essentie een (tot) 22 terabyte grote externe harde schijf – met een sleuf voor een Blade ssd.