‘Sander Schimmelpenninck had affaire met ex-collega Welmoed Sijtsma’

Sander Schimmelpenninck mag wel een tolk gaan bellen, want hij heeft heel wat uit te leggen aan zijn Zweedse engeltje. De vlegel heeft het vrouwke namelijk met kind geschopt, om vervolgens zijn vleesklarinet in de genotsgrot van Welmoed Sijtsma te prikken. Schandalig.

De sapcentrifuge van Yvonne Coldeweijer draait op volle toeren. Eerst bracht ze naar buiten dat Jan Smit zijn mannenroom heeft staan kloppen met drie bekende vrouwen: Bridget Maasland, Maan de Steenwinkel en de oh zo brave Welmoed Sijtsma. Laatstgenoemde is dus een behoorlijk favoriet onder de BN’ers met weinig ruggengraat. Want ook ons Sander kon zijn tengels er niet vanaf houden.

“Weet je wie er nog meer een affaire hebben gehad?”, vraagt Yvonne Coldeweijer aan haar volgers op Instagram. Vervolgens deelt ze een foto van Op1-duo Sander Schimmelpenninck en Welmoed Sijtsma.

Presentator Op1

Eind augustus 2020 kondigde Sander plots aan dat hij ging nokken als presentator bij Op1.…