Sander Schimmelpenninck bedenkt naam voor zijn pasgeboren kakkerbaby

Gerespecteerd grondlegger van de kakkercommunity Sander Schimmelpenninck (39) is gister voor de eerste keer vader geworden. Zijn Zweedse vriendin Lotta is bevallen van een dochtertje. Dit maakte Sander bekend via een feestelijke foto vanuit het ziekenhuis. Het geslacht heeft het stel tijdens de zwangerschap al gedeeld, maar de naam is tot op heden opbekend gebleven. Toch kunnen we alvast gaan gissen.

In zijn podcast de Zelfspodcast, die hij maakt met goede vriend Jaap, behandeld hij mogelijke babynamen. Daarin onthult hij dat Lotta een ‘heel sterk’ idee heeft. “Haar grootmoeder heeft een naam en die wil ze graag doorgeven.” Hoe deze grootmoe heet, blijft onbesproken. Evenals wat Sander er überhaupt van vindt. “Ik heb zelf geen mening. Ik ben buigzaam als een riet,” grapt hij.

Gekaapt door mijn neef

Dan haalt Schimmelpenninck zijn eigen voorouders erbij. “Mijn grootmoeder heet Agnes, vind ik een mooie klassieke naam. Maar mijn neef heeft die al…