Samsung SSD 990 Pro 4TB review: groter en net zo snel

De Samsung SSD 990 Pro met een capaciteit van 4 terabyte zorgt voor de nodige gemoedsrust voor wie bijvoorbeeld veel moderne games wil installeren.

Meer dan een jaar na aankondiging is hij er dan: de 4TB variant van de Samsung SSD 990 Pro. We voelden het informatiedichte kleinood aan de tand.

Sneller is bij ssd’s niet meer de spannendste race. Weliswaar belooft de pci-express 5.0 interface weer nieuwe records, feit is en blijft dat je er voor de meeste toepassingen weinig van meekrijgt. Nee, de aandacht is nu eerder gevestigd op capaciteit. De primaire opslag in elke laptop en desktop pc is wel een ssd, maar wie veel data – zeg, een flinke hoeveelheid grote games – kwijt wil, loopt tegen grenzen aan. De komst van ssd’s van 4 terabyte schuift die grenzen weer een flink stuk op. De Samsung SSD 990 Pro 4TB belooft niet alleen lekker veel ruimte, maar ook de hoge prestaties die horen bij het Pro label van het merk.

