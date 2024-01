Samsung SSD 990 EVO belooft 43% hogere prestaties dan SSD 970 EVO

De Samsung SSD 990 EVO is een m.2 SSD die een forse prestatieverbetering belooft ten opzichte van zijn voorganger.

De Samsung SSD 970 EVO is inmiddels op respectabele leeftijd, dus de Samsung SSD 990 EVO brengt een flinke prestatieverbetering. Hij moet ruim 40% beter presteren dan de al bepaald niet langzame voorganger.

De Samsung SSD 990 EVO is een zogeheten m.2 nvme ssd. Een klein printplaatje met flashgeheugen en een slimme controller dus, dat je kunt gebruiken om een laptop of desktop pc te voorzien van extra opslagruimte. Vooralsnog komt het nieuwe model beschikbaar in twee groottes, 1 en 2 terabyte. Opvallend is de keuze voor pci-express 5.0, waarmee deze ssd als toekomstbestendig kan worden bestempeld.

Samsung SSD 990 EVO: sneller én zuiniger

Samsung geeft schrijfsnelheden tot 5000 megabyte per seconde op, en leessnelheden tot 4200 MB/s. Daarmee moet de SSD 990 EVO tot 43% beter presteren dan de SSD 970 EVO, die alweer dateert van april 2018….