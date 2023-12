Samsung Q74C review: kan Samsungs middenklasser nog meekomen?

Samsung Q74C – QE65Q74C

Samsung benadrukt zijn topmodellen, maar biedt ook betaalbare QLED televisies, zoals de Q74C-serie. We testten de QE65Q74C om te zien hoe die zich verhoudt tot de aanstormende talenten van Hisense en TCL.

Samsung behoort tot de gevestigde namen in televisieland. Sterker, het is al vele jaren marktleider. Jaarlijks gooit het Koreaanse bedrijf hoge ogen met zijn topmodellen, zoals de QN90C met miniled lcd en de S95C met qd-oled. Het gros van de kopers gaat echter voor een toestel met bescheidener eigenschappen en bovenal het bijbehorende prijskaartje. In dat middensegment hebben we dit jaar zeer interessante televisies gezien van relatieve nieuwkomers (althans hier te lande) Hisense en TCL. Het roept de vraag op hoe Samsung het doet in die vergelijking. Om die vraag te beantwoorden, testten we de Samsung QE65Q74C, onderdeel van de Samsung Q70C serie. De Q74C is een designvariant binnen die serie.

Deze is ook leverbaar in 55 en 75…