Samsung Portable SSD T9 zoekt geschikte PC voor maximale doorvoer

De Samsung Portable SSD T9 belooft zeer hoge snelheden, mede dankzij de snelle SuperSpeed 20 USB-aansluiting.

De nieuwste externe SSD van Samsung is de eerste van het bedrijf met een 20 gigabit/s aansluiting. 4GB video kan daar in 2 seconden doorheen – mits je een geschikte PC hebt. En dat is geen triviale kwestie.

Na de T3, T5 en T7 is de Samsung Portable SSD T9 de logische volgende in een inmiddels illuster rijtje. Wie zoekt naar snelle, compacte en redelijk betaalbare externe opslag komt al gauw bij deze modellen van de ssd-marktleider uit. De nieuwste versie richt zich nadrukkelijk op professionals en beschikt over een razendsnelle 20 gigabit usb-aansluiting. Daarmee moet je, aldus Samsung, 4 gigabyte aan video in 2 seconden kunnen overzetten. Enige uitdaging: een PC met de betreffende aansluiting.

Samsung Portable SSD T9: razendsnel in het zwart

Waar de eerdere T-serie ssd’s in diverse vrolijke kleuren beschikbaar kwamen, is de Samsung…