Samsung Portable SSD T5 Evo review: 8 terabyte in je broekzak

De Samsung Portable SSD T5 EVO is er in capaciteiten van 2, 4 en 8 terabyte. Daarmee is dit de eerste externe SSD die een alternatief vormt voor externe harde schijven.

Wie SSD’s zegt denkt eerst aan Samsung en wie externe SSD’s zegt, misschien nog wel meer. Dat het bedrijf er veel aan gelegen is om dat zo te houden, laat de introductie van de Portable SSD T5 EVO zien. Deze komt beschikbaar in capaciteiten tot 8 terabyte.

Samsung stond aan de wieg van het massasucces van de solid state drive. Het bedrijf investeerde vroeg en veel in de productie van de vereiste halfgeleiderchips en controllers. Het bracht als een van de eersten ssd’s als serieus alternatief voor harde schijven naar de markt. Inmiddels zijn ssd’s standaard in elke laptop en pc. De volgende stap is (externe) massaopslag: voor grote capaciteiten wijken velen nog uit naar harde schijven. Met de Samsung Portable SSD T5 Evo maakt de Koreaanse fabrikant een statement: ook voor grote…