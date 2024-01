Samsung Odyssey OLED G6, G8 en G9: hoe zit dat?

Samsung breidt het assortiment OLED gaming monitoren flink uit met de Odyssey OLED G9, G8 en G6 (met de klok mee vanaf boven)

Op CES 2024 kondigt Samsung drie nieuwe OLED gaming monitoren aan, de Odyssey OLED G6, OLED G8 en G9. Wie dat verwarrend vindt, is niet alleen. Hier lees je hoe het zit.

Net als LG breidt Samsung zijn assortiment oled gaming monitoren flink uit met aankondigingen voor de CES 2024 beurs in Las Vegas. Daarmee krijgt het Koreaanse bedrijf net zo’n breed aanbod als de grote concurrent, al zijn er wel verschillen. Heel verwarrend is de naamgeving bij Samsung. De Odyssey OLED G6 kenden we nog niet, maar een OLED G8 en een OLED G9 waren er al. Hoe zit dat dan?

Samsung Odyssey OLED G6: nieuw kleintje

Om met het eenvoudigste te beginnen, de Odyssey OLED G6. Dit is een nieuw, relatief klein model in het assortiment, met een diagonaal van 27 inch (68,6 cm). Dat had Samsung nog niet: tot dusver voerde het 34-inch ultrawide (uwqhd,…