Samsung Odyssey Neo G9 57 review: beeldscherm uit de toekomst

De Samsung Odyssey Neo G9 57 (G95NC) is een unieke, over-the-top, state-of-the-art gaming monitor: een klasse apart.

Ultiem is een woord dat veel gebezigd wordt als je het hebt over luxe gaming monitoren. De Samsung Odyssey Neo G9 57 is een zeldzaam geval waarin dat label echt toepasselijk is.

Wat is een ultieme gaming monitor? Dat hangt vooral af van wat je graag speelt. Voor snelle shooters zijn de eisen anders dan voor grootse open world adventures of action role playing games. Groter, sneller, kleurrijker: méér van alles is waar het vooral om draait. De Samsung Odyssey Neo G9 57 (Samsung code: G95NC) is niet de snelste en qua oppervlak ook niet de grootste gaming monitor. Toch zou dit imposante beeldscherm wat ons betreft terecht aanspraak maken op die te vaak gebruikte aanduiding: de ultieme gaming monitor. Waarom? Dat is een combinatie van factoren.

Samsung Odyssey Neo G9 57: de overtreffende trap

Een paar jaar geleden kwam Samsung met de