Samsung Odysey Neo G9 57 inch is in elk opzicht extravagant

Op Gamescom 2023 kondigde Samsung twee reusachtige, nieuwe gaming monitoren aan.

Wie dacht dat de 55-inch grote Ark een eenmalig experiment was, hielp Samsung deze Gamescom uit de droom. Het bedrijf kondigt én een nieuwe Ark aan, én een reusachtige 57-inch grote superwide monitor.

Vorig jaar op Gamescom introduceerde Samsung de Odyssey Ark, een 55-inch (139 cm) grote monitor die je zowel horizontaal als verticaal kon gebruiken. Dit jaar op Gamescom laat Samsung weten dat er een opvolger komt. Blijkbaar was de extravagante Ark voldoende succesvol om een permanentere plek in het assortiment te krijgen. Bovendien kondigt Samsung een in sommige opzichten nog extremere monitor aan, de Odyssey Neo G9 57 inch. Dit beeldscherm is eigenlijk alleen al op basis van zijn specificaties zijn tijd vooruit – wat niet per se een wenselijke eigenschap is. Waarom, dat lees je hier.

Samsung Odyssey Ark 55 (2023): kleine, belangrijke verbeteringen

De Odyssey Ark…