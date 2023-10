Samsung Galaxy Z Fold 5 review: ideaal voor werkende reizigers

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is een verfijning van de voorganger. Het blijft een uniek toestel dat soms buitengewoon handig is, en soms wat gewenning vergt. Zoals bij fotografie.

Een smartphone die je kunt transformeren tot een tablet? Hoewel er inmiddels wel wat alternatieven zijn, denk je toch als eerste aan de Galaxy Z Fold van Samsung. De Fold 5 is de nieuwste versie, met weer de nodige verfijningen. Wordt het daarmee ook een allemansvriend?

Met elke Fold-generatie verfijnt Samsung het concept verder. Je zou gerust kunnen stellen dat die allereerste Fold-smartphone een goed idee was, maar dat komen tot een geslaagde uitvoering meerdere pogingen vereiste. Daarmee weet je meteen dat de enige tijd geleden geïntroduceerde Samsung Galaxy Z Fold 5 niet dramatisch anders is dan zijn voorganger. Je weet ook dat je iets in handen krijgt dat echt anders is dan een doorsnee smartphone. De nieuwe uitvoering verfijnt het bekende concept met handige (en minder…