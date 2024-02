Samsung Galaxy Tab S9 Ultra review: serieus alternatief voor een laptop

De Samsung Galaxy Tab S9 Ultra is een groot formaat tablet, die ook prima dienst kan doen als laptopvervanger.

De Samsung Galaxy Tab S9 Ultra is de beste Android-tablet van dit moment. Het apparaat is breed inzetbaar heeft bijzonder fijne eigenschappen. Het enige minpuntje? Hij is duur, heel erg duur.

Meestal hangen we niet heel erg aan prijzen op TechFi, maar dat de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra niet goedkoop is, daar moeten we wel even bij stil staan. De courante winkelprijs is 1000 euro op dit moment, de adviesprijs is met 1339 euro nog een stuk hoger. Daar heb je bovendien het instapmodel voor, met 256 GB opslagruimte, 12 GB werkgeheugen en alleen wifi voor netwerktoegang. De variant met 512 GB opslagruimte heeft een adviesprijs van 1459 euro. Het door ons geteste topmodel met 1 TB opslag en 16 GB werkgeheugen gaat officieel voor 1759 euro. Ongeacht de uitvoering komt er met mobiel internet via 5G nog 150 euro bovenop. Kortom, ook al vallen de…