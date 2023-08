Samsung Bespoke Jet AI review: veel duurder, iets beter

De Samsung Bespoke Jet AI verbetert veel grotere en kleinere zaken aan de voorloper, maar kost ook een klap meer.

De fraaie, maar peperdure Bespoke Jet stofzuiger van Samsung wist ons vorig jaar aardig te bekoren. De opvolger belooft de nodige verbeteringen. Die hebben we natuurlijk uitgeprobeerd.

Zak- en draadloze stofzuigers mogen zich in de nodige belangstelling verheugen. In het voetspoor van Dyson hebben tal van fabrikanten zich op deze markt geworpen. Begrijpelijk, want in theorie combineert zo’n apparaat het gemak van een kruimeldief met de reinigingskracht van een ‘echte’ stofzuiger. Gewicht en accuduur blijven de lastigste uitdagingen, waardoor het niet vreemd is dat men ook aan allerlei andere aspecten sleutelt. Zo heeft Samsung de Bespoke Jet van vorig jaar flink onderhanden genomen. Hoewel hij er uiterlijk op lijkt, moet de Samsung Bespoke Jet AI in vrijwel elk opzicht verbeterd zijn. Dat wilden we graag zelf ondervinden.

Samsung Bespoke…