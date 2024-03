Samen gespot op straat: dít MAFS-koppel is nog steeds samen

Het nieuwe seizoen van Married at First Sight loopt alweer tegen het einde en daarom luidt nu de ultieme hamvraag: wie van deze 7 doodongemakkelijke koppels houdt het nog steeds met elkaar uit? Nou, laat nou één van de stelletjes gisteren gespot zijn in Tilburg. Weliswaar compleet vermomd, maar toch niet te omzeilen!

Onderwater-hovenier Jeppe en zijn vrouw Jantine zijn gisteren gesignaleerd op Brabants grondgebied. “Jantine droeg een zwarte pruik en Jeppe een petje als vermomming”, schrijft een bron in een bericht aan juicekanaal Realityfbi.

In vermomming

Volgens het juicekanaal is het veelbelovend dat Jeppe en Jantine samen zijn gespot, vooral omdat ze vermomd waren. “Dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Dit stel is vermoedelijk nog steeds bij elkaar,” schrijft RealityFBI. Hoe zit het dan met de rest van de uitgehuwelijkte treurnis? “Er heerst een zwaar vermoeden dat de rest van de stellen niet meer bij elkaar…