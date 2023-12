Samantha (Barbie) de Jong is compleet toegetakeld: ‘Is verkeerd gegaan’

Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, heeft een nieuw TikTok-account aangemaakt. Op dit kanaal beantwoordt ze verschillende volgersvragen. Fans van Samantha valt het op dat haar linkeroog half zit dichtgeplakt. Wat is er gebeurd?

Het lijkt een beetje alsof de linkerhelft van Barbie’s snoetje gesmolten is. Waar haar rechteroog lekker is beplakt met een valse wimper, zit haar linkeroog dichtgeplakt en steken er slechts drie haren uit. Dat baart haar volgers zorgen: “Is je oog ontstoken?”

‘Verkeerde lijm gebruikt’

Barbie maakt een speciale video om de dringende vraag te beantwoorden. Hierin zegt ze dat ze ‘de verkeerde lijm’ heeft gebruikt bij haar linkeroog. Wat voor lijm is onbekend, maar het zou dus kunnen dat ze haar wimper wilde plakken met een pritt stift of heet lijmpistool. In ieder geval is het niet goed uitgepakt. “Dankjewel Nikita, voor je lieve vraag,” bedankt Barbie de ‘Is je oog ontstoken?’-volger. …