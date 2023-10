Sam Bankman-Fried wilde president van Amerika worden

Volgens geruchten overwoog Sam Bankman-Fried, ex-CEO van FTX, om zich kandidaat te stellen voor het Amerikaanse presidentschap. Er werd gesuggereerd dat hij zelfs miljarden zou hebben aangeboden aan Donald Trump om zich terug te trekken uit de race. Deze informatie kwam aan het licht tijdens het strafproces van Bankman-Fried, gedeeld door zijn voormalige zakenpartner en vriendin, Caroline Ellison.

Het is nog steeds belangrijk om te benadrukken dat dit geruchten zijn en niet als feiten moeten worden aangenomen zonder betrouwbaar bewijs.

Onder het vergrootglas van het gerecht

Op 10 oktober verscheen Ellison als getuige voor de rechtbank in het strafproces tegen Sam Bankman-Fried (ook bekend als SBF). Ze bekende fraude te hebben gepleegd tijdens haar tijd bij Alameda Research onder zijn leiding. Ellison beweerde dat SBF systemen had opgezet die resulteerden in het…