Sam Altman niet terug als directeur van OpenAI

Sam Altman, voorheen de topman van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, zal niet terugkeren in zijn rol als directeur. Dit nieuws komt van de website The Information, waarbij het lijkt dat pogingen van OpenAI’s leidinggevenden om hem terug te halen niet succesvol zijn geweest.

Interim-Leiderschap

De functie van interim-directeur zal tijdelijk worden vervuld door Emmett Shear, medeoprichter van de videostreamingsite Twitch. Deze informatie werd bevestigd door Ilya Sutskever, medeoprichter en bestuurslid van OpenAI.

Achtergrond van het Ontslag

Altman werd afgelopen vrijdag onverwacht ontslagen, naar aanleiding van verloren vertrouwen van het bestuur in zijn leiderschap. Volgens een verklaring was er sprake van gebrekkige openhartigheid in zijn communicatie. Na zijn ontslag was Mira Murati, die de rol van technologiedirecteur bekleedt en tijdelijk als bestuursvoorzitter fungeert, betrokken bij pogingen om Altman te herintroduceren bij…