Saarbrücken-sprookje gaat verder: ‘Simpelweg surrealistisch’ – Voetbal International

Terwijl het op het derde niveau van Duitsland in de grauwe middenmoot bivakkeert, wist Saarbrücken in de DFB-Pokal opnieuw een stunt van jewelste uit te halen. ‘Je moet supertrots zijn’, jubelde trainer Rüdiger Ziehl bij Sky. ‘Dit is gewoon geweldig.’

‘Vandaag ga ik mezelf trakteren op een paar biertjes’, vertelde Kai Brünker, verantwoordelijk voor de openingstreffer in de 64ste minuut. ‘Het voelt alsof we allemaal feestbeesten zijn. Dit is krankzinnig. We hebben alles verdedigd, petje af voor de hele teamprestatie, simpelweg surrealistisch. We zijn een ronde verder en we willen blijven rocken. We hebben het gevoel dat we in de Bundesliga moeten spelen.’