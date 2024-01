S4 Capital | Toekomst digitale adverteerder na koersval

S4 Capital verloor de afgelopen twaalf maanden 80% van zijn beurswaarde. Het bedrijf is gespecialiseerd in digitale advertenties en data-analyses en groeide aanvankelijk sterk door een agressieve overnamestrategie. Maar de klanten snoeiden fors in hun advertentiebudgetten. De winstalarmen volgden elkaar op en S4 Capital moest werknemers ontslaan.

Problemen met laattijdige financiële rapportering deden de geloofwaardigheid van het bedrijf geen goed. Door de vele overnames is de netto schuld opgelopen naar £185 mln ofwel meer dan 70% van de beurswaarde en dat is best pittig. Bovendien zal die schuld nog verder toenemen.

Advies aandeel S4 Capital op ‘houden’

S4 Capital voorziet voor 2024 weer positieve vrije kasstromen. Maar eerst moet het management weer zijn geloofwaardigheid terugwinnen en tot zolang is…