Ryanair vervoert meer passagiers

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in september 9 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Ierse prijsvechter.

Afgelopen maand vervoerde Ryanair 17,4 miljoen passagiers.

De bezettingsgraad kwam in september uit op 94 procent, gelijk aan de bezettingsgraad in dezelfde periode een jaar eerder.

In de afgelopen 12 maanden lag de bezettingsgraad ook op 94 procent, 4 procentpunt meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. En in de afgelopen 12 maanden vervoerde Ryanair 17 procent meer passagiers. De teller stokte op 178,9 miljoen passagiers.