Ryan Gravenberch profiteert van gigantische misser van ploeggenoot Darwin Núñez

heeft donderdagavond gescoord voor Liverpool in de Europa League-wedstrijd tegen Toulouse. De Nederlandse middenvelder, die voor de tweede opeenvolgende officiële wedstrijd een basisplek had, maakte halverwege de tweede helft de 4-1.

Eigenlijk had het doelpunt op naam van Darwin Núñez moeten komen. De spits deed nagenoeg alles goed: hij omspeelde de laatste man van Toulouse én de keeper, maar schoot voor een leeg doel tegen de paal. De rebound was voor Gravenberch en de kans bleek aan hem wél besteed. De Nederlander omspeelde óók doelman Guillaume Restes en schoot raak. Terwijl Núñez nog teleurgesteld op het veld lag, vierde Gravenberch een feestje. Overigens scoorde eerder in de wedstrijd ook landgenoot Thijs Dallinga: hij maakte de 0-1.

Het was voor Gravenberch zijn tweede doelpunt voor zijn nieuwe club. Op donderdag 5 oktober scoorde hij ook al in de Europa League, toen tegen Union Sint-Gillis (2-0 zege)