Ruud de Wild koopt kort na breuk dit eigen appartement bij de Jordaan in Amsterdam. Zie foto’s

Dir appartement heeft hij net een paar dagen geleden gekocht…

Ruud de Wild en Olcay Gulsen zijn uit elkaar. Het gonsde de laatste tijd al flink dat de relatie tussen de twee op springen stond. Ruud heeft er geen gras over laten groeien en direct een eigen dubbel benedenhuis in Amsterdam gekocht.

KOOPSOM NIEUWE WONING RUUD DE WILD

Hij kocht het optrekje 28 augustus j.l. voor een koopsom van 1.175.000 euro bij een vraagprijs van 1,2 miljoen euro. Ruud heeft er dus 25.000 euro vanaf weten te krijgen. Voor dit ged heeft hij een dubbel benedenhuis met een woonoppervlakte van 168 vierkante meter.

INDELING WONING RUUD DE WILD

Het aantal kamers bedraagt vijf, waaronder drie slaap- en 1 badkamer, verdeelt over twee woonlagen. Vanuit de woonkamer heeft Ruud een prachtig uitzicht over het water. Koken kan hij in de luxe woonkeuken, die is voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur.

De keuken geeft overigens directe toegang tot het dakterras. Ook…