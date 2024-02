Ruud de Wild is ontspoord: ‘Verwarde man in het centrum van Amsterdam’

Het lijkt erop dat de breuk met Olcay hem dieper zit dan hij in eerste instantie toegeeft. Omstanders waren een aantal dagen terug ooggetuigen van een bare foot-Ruud, die gekleed in enkel een badjas over straat banjerde. “Verwarde man in het centrum van Amsterdam.”

Losjes geknoopte badjas

Mocht je nou denken: ‘hè, wat jammer dat ik Ruud niet in het wild heb gespot.’ Niet getreurd! De plaatjesspinner heeft zijn psychotische ochtendwandeling zelf vastgelegd op camera en op het internet geknikkerd. “Caption this (bedenk een titel),” schrijft hij bij de video op Instagram. Daarin is te zien hoe hij op blote hoeven ronddwaalt, met enkel een losjes geknoopte badjas om zijn rijpe lijf.

‘Man van middelbare leeftijd doet gek’

Misschien dacht Ruud even de vrije vogel uit te hangen, maar zijn volgers denken daar heel anders over. In de reacties benadrukken ze hoe ‘verward’ hij overkomt. “Wat grappig, een man van middelbare…