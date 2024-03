Ruud de Wild in diepe identiteitscrisis: ‘Noem me geen Ruud!’

Iedereen verwerkt hartzeer natuurlijk op zijn eigen manier, maar de breuk met Ollie drijft Ruud de Wild werkelijk tot waanzin. Eerder dwaalde de plaatjesspinner op blote voeten en in badjas door hartje Amsterdam, nu wil de beste man niet meer met zijn voornaam worden aangesproken. “Noem me geen Ruud!”

Strijd met ex

Yvonne Coldeweijer vermoedt dat Ruud zwaar onder de breuk met Olcay Gulsen lijdt. Volgens haar is hij momenteel in een heuse strijd verwikkeld met zijn ex. Zo vertelt ze dat hij mensen in hun omgeving, vermoedelijk gemeenschappelijke vrienden, dwingt om te kiezen tussen hem en Olcay. “Als ze niet voor hem kiezen, verbreekt hij het contact. Zo verbrak hij recentelijk het contact met zijn manager (ook de manager van Ol) omdat zij niet wilde kiezen.”

Coldeweijer sluit overigens niet uit dat Ruud dit moet doen van Fajah Lourens, het fitnessmodel waar hij sinds kort een verhouding mee heeft. “Blijkbaar heeft…