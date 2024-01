Ruud de Wild heeft miljoenenschuld!

Na de breuk met Olcay GuLsen kocht Ruud de Wild een eigen appartement in Amsterdam voor het bedrag van 1.175.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 1,5 miljoen euro.

HYPOTHEEK RUUD DE WILD

Buiten dit pand is hij ook eigenaar van een appartement onder die van zijn ex Olcay Gulsen. Dit appartement kocht hij in 2022 voor een bedrag van 1.250.000 euro en liet hier een hypotheek op vestigen van ook 1,5 miljoen euro.

Wie er vanuit ging dat Ruud het laatste appartement wel zou gaan verkopen nu de relatie met Olcay tot het verleden behoort, komt bedrogen uit,. Deze heeft hij nog steeds en wellicht verhuurt hij deze ruimte aan Olcay.

TOTALE SCHULD RUUD DE WILD

Alsof de 3 miljoen euro aan hypotheken niet genoeg is, heeft Ruud eind december nog een hypotheek op zijn nieuwe appartement genomen van 3 ton. Zo komt de totale hypotheekschuld op maar liefst 3,3 miljoen euro uit.

Hij moet dus wel erg veel verdienen om de maandelijkse lasten te kunnen…