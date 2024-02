Ruud de Wild aan de haal met dít fitnessmodel: ‘Wraakactie naar Olcay?’

Ruud de Wild heeft een nieuw mokkeltje gevonden om zijn lusten op bot te vieren. Ja, het is hem daadwerkelijk gelukt om Fajah Lourens te strikken: de fitgirl op wie hij het ruim een maand lang gemunt had en waarvan Yvonne Coldeweijer het als een onmogelijke missie beschouwde. “Is dit een wraakactie?”

Yvonne Coldeweijer is de eerste die het nieuws naar buiten brengt. “Ik hoor dus dat Ruud de Wild en Fajah Nicole Lourens officieel verkering hebben,” schrijft ze in een Insta Story op haar juicekanaal. “Helemaal in love? Of is dit een wraakactie richting Ol?”

In strijd met ex

Volgens Yvonne is Ruud in een flinke strijd verwikkeld met zijn ex. Zij weet te vertellen dat hij mensen in hun omgeving, vermoedelijk gemeenschappelijke vrienden, aan het dwingen is om te kiezen tussen hem en Olcay. “Als ze niet voor hem kiezen, verbreekt hij het contact. Zo verbrak hij recentelijk het contact met zijn manager (ook de manager van…