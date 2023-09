Rutger Castricum haalt uit naar Gerrit Hiemstra: “Weet je wat díe voor elkaar heeft gekregen?”

Rutger Castricum komt voor de nek van weerman Gerrit Hiemstra. Die laatstegenoemde nam gisteravond officieel afscheid van de NOS. Rutger heeft nog wel een woordje van dank voor hem over. “Weet je wat díe voor elkaar heeft gekregen?”

Gerrit Hiemstra heeft gisteravond afscheid genomen na bijna 25 jaar trouwe dienst als weerman van het NOS Journaal. “Dit was het dan. Ik heb het bijna 25 jaar gedaan. In die tijd is het weerbericht veranderd, ook het weer is in die tijd veranderd. En dat zal met klimaatverandering nog verder veranderen”, deed hij de onheilspellende mededeling.

Gaatje in je hoofd

Gerrit zet zich met hart en ziel in voor moeder aarde. “Ik vlieg al vijf jaar niet meer. Ik ben vegetariër en heb een elektrische auto. Er is natuurlijk al zoveel in de media over klimaatverandering verschenen en over de oorzaken. Dan denk ik: heb je een gaatje in je hoofd dat je nog steeds naar een verre bestemming vliegt? Onbegrijpelijk.”

