Rust er een vloek op appartement van Dennis Schouten? Zie foto’s

Het kan bijna niet anders.

Roddelpraat presentator Dennis Schouten moet zolangzamerhand radeloos zijn hoe hij in godsnaam van zijn appartement in Almere moet afkomen. Of hij het nu te huur zet voor 1475 euro per maand of te koop zet voor 297,500 euro; er gebeurt niets.

DENNIS SCHOUTEN TEN EINDE RAAD

Noch meldt zich een huurder, noch meldt zich een koper. Ten einde raad heeft Dennis het appartement maar zowel uit de verhuur als uit de verkoop gehaald. En dat voor de zoveelste keer.

VLOEK OP APPARTEMENT

Het lijkt er inderdaad sterk op, dat er een vloek rust op het appartement. Ziet er tenslotte leuk uit en wanneer Dennis erin zou slagen het te verkopen, wacht hem een leuke winst van 77.500 euro. Het is hem tot nu toe niet gegund.

INDELING APPARTEMENT

Maar wat heeft hij dan te bieden? Een twee kamer appartement met een woonoppervlakte van 47 vierkante meter. Het aantal kamers bedraagt twee; 1 woon- en 1 badkamer. De woonkamer heeft openslaande…