Russell baalt van vijfde plaats in F1-race Monza

Vanaf plek vier op de grid had Mercedes-coureur George Russell het vizier naar voren gericht. De Brit was ervan overtuigd dat er een podiumplek in zat en had zelfs gedacht dat een tweede plek tot de mogelijkheden behoorde. Het verliep echter helemaal anders, want in plaats van plekjes winnen verloor de Engelsman er één aan Red Bull-coureur Sergio Perez om uiteindelijk als vijfde in de einduitslag geklasseerd te worden.

Na afloop van de race verklaart Russell dat het al snel duidelijk was dat Perez niet achter hem te houden was. “Het was heel erg uitdagend”, vertelt de 25-jarige coureur. “De Red Bull was zo snel. Checo was in de laatste paar bochten heel snel, dat killde ons. Zelfs achter de Ferrari’s kon ik zien dat hij daar heel snel was. P5 was zeker het maximale.” Geheel tevreden is de uit King’s Lynn afkomstige rijder daar niet mee. “Ik had niet verwacht dat Ferrari zo veel beter was en [de pace van] Red Bull was een verrassing.”

Tijdens de…