Rusland versnelt inspanningen om de Digitale Roebel te gebruiken om sancties te omzeilen

De Russische Centrale Bank versnelt haar inspanningen om de langverwachte Central Bank Digital Currency (CBDC) te introduceren, een ontwikkeling die mogelijk aardverschuivingen teweeg kan brengen in de mondiale financiële arena.

Noodzaak van initiatief

Hun financiële leiders benadrukken de noodzaak van dit initiatief om de afhankelijkheid van het SWIFT-bankplatform te verminderen, dat het land vatbaar maakte voor internationale sancties. Deze stap zal Rusland in staat stellen om te blijven handelen met buitenlandse financiële instellingen. In 2022 werd Rusland sterk getroffen door sancties vanwege zijn militaire acties in Oekraïne.

Het voorgestelde wetsontwerp staat gepland om mogelijk op 1 januari 2024 van kracht te worden, en het opent de deur voor buitenlandse banken om gebruik te maken van de digitale roebel.

Onafhankelijkheid van SWIFT-systeem…