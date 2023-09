Ruimte voor tijdelijk herstel gekneusd AkzoNobel

Het aandeel Akzo Nobel (AKZA) eindigde op 70,40 euro na een daling van 4,2%.

Investtech: “We moeten terug naar 15 maart om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 4,4%. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd voor ongeveer 69 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag. Technisch ziet het er echter goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Voor traders is er tijdelijk enige ruimte, omdat de kopers beneden de ondergrens van de bandbreedte is gedoken.

