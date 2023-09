Rubiales wordt vervolgd en moet mogelijk de cel in na de kus aan Jennifer Hermoso

Luis Rubiales wordt mogelijk strafrechtelijk vervolgd voor de kus die hij na de gewonnen WK-finale van de vrouwen gaf aan Jennifer Hermoso. De aanklager gaat hem beschuldigen van seksueel geweld en dwang en stapt daarvoor binnenkort naar de rechter. In het minst gunstige scenario kan Rubiales tot een gevangenisstaf van liefst vijf (!) jaar worden veroordeeld.

In Spanje is het groot nieuws dat de aanklager Rubiales daadwerkelijk gaat vervolgen voor seksueel geweld en dwang. De rechter moet uitspraak doen of de voorzitter van de Spaanse voetbalbond ook daadwerkelijk schuldig wordt bevonden en welke straf daar dan eventueel bij past. Op seksueel geweld kan de gevangenisstraf van één jaar zelfs oplopen tot vijf jaar onder bepaalde voorwaarden.



Eerst moet de verdachtmaking nog wel concreet worden gemaakt door de officier, alvorens het strafproces eventueel van start kan gaan. Rubiales beweert bij hoog en bij laag dat de kus met wederzijds…