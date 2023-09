Rubiales legt uit waarom hij nog steeds geen sorry wil zeggen voor WK-kus – Voetbal International

‘Wat er is gebeurd, is slecht voor iedereen’, aldus Rubiales. ‘Jenni die mij omhoogtilt en de vluchtige kus, twee tienden van een seconde. Maar wat er daarna is gecreëerd, is krankzinnig. Dus moet ik mijn waardigheid verdedigen. Het gaat niet om excuses, het gaat om nederigheid.’ Toch probeerde de journalist nog een keer aan Rubiales te vragen naar eventuele excuses. ‘Het was een spontane daad, met wederzijdse instemming, gedreven door de emotie en geluk van het moment. Ik blijf erbij dat dit de waarheid is.’