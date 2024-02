‘Ruben van Bommel beheerst alles om een moderne centrumspits te worden’

Pierre van Hooijdonk is verwacht dat linksbuiten , die AZ zondag met twee treffers een 2-0 thuiszege op Ajax bezorgde, in de toekomst op een andere positie terecht gaat komen. Het zou Pi-Air niet verbazen als de zoon van Antwerp-trainer Mark van Bommel gaat eindigen als centrumspits.

Dat zegt Van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal. “Het is gewoon een ontzettend goede speler. Ik denk dat hij zal eindigen als centrumspits”, poneert de voormalig spits. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt waarom hij tot die conclusie komt, waarop Van Hooijdonk antwoordt: “Hij beheerst alles: hij is snel, hij heeft finesse in zijn afwerking… Ik heb hem vorig jaar bij MVV in de Keuken Kampioen Divisie ook veel goals zien maken, daar zaten lobjes bij, stiftjes, pegels, kopballen… Hij beheerst eigenlijk alles.”



Artikel gaat verder onder video



Daarbij komt dat de buitenspeler in augustus pas zijn twintigste verjaardag zal vieren: “Hij is nog hartstikke jong, zit nog in zijn…