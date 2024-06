WOW. Dit is de Vriendin van Ruben Nicolai!

Ruben Nicolai (49) werd bekend als grappenmaker in De Lama´s en je kent hem van Lego Masters, The Masked Singer en Ik weet er alles van!. Wat velen van jullie zich afvragen is wie is Ruben Nicolais vriendin?

De vrouw achter deze succesvolle presentator en cabaretier moet wel heel wat in huis hebben. Dat lijkt ook zo te zijn, want Ruben Nicolai is na 5 jaar nog steeds stapelverliefd op zijn 18 jaar jongere vriendin Paulien (31).

Wie is de vriendin van Ruben Nicolai?

De huidige vriendin van Ruben Nicolai (49) is Paulien (31) uit Amsterdam. Er is weinig bekend over deze 18 jaar jongere brunette, behalve dat Ruben Nicolai tot over zijn oren verliefd is op haar. Ze kregen in 2019 een relatie nadat Ruben Nicolai al 6 jaar vrijgezel was en sinds 2021 wonen de twee samen. Maar laten we bij het begin beginnen.

De ontmoeting tussen Ruben Nicolai en Paulien

In 2019 woonde Ruben Nicolai een première bij in het Amsterdamse Tuschinski theater. Om welke première het ging, liet Ruben Nicolai niet weten, maar we hebben reden om te vermoeden dat het om de première van De Belofte van Pisa ging. De film gat over een Marokkaanse jongen die het hoofd boven water probeert te houden op een muziek academie voor de elite.

Terwijl Ruben Nicolai met zijn vrienden stond te praten zag hij Paulien staan. Hij dacht meteen “wow, die is knap”. Paulien keek hem aan, waarop hij zijn hoofd wegdraaide, vervolgens keek hij nog een keer en weer weg. Uiteindelijk gebaart Paulien dat hij naar haar toe moet komen. Vervolgens doet hij de walk of shame over de dansvloer richting Paulien.

De twee gaan na de première samen nog wat drinken. De vonk slaat direct over en Ruben en Paulien beginnen een relatie. Ze weten op dat moment nog niet dat ze al snel te maken zullen krijgen met de ultieme relatietest. Als Ruben Nicolai en Paulien 4 maanden samen zijn, begint de coronapandemie.

Relatie tijdens coronatijd

Volgens Ruben Nicolai zorgde de pandemie ervoor dat de ontwikkelingen in de relatie veel sneller gingen dan normaal. Hij was zelf nog een beetje terughoudend met het voorstellen van Paulien aan zijn kinderen, maar door de situatie kon hij er eigenlijk niet onderuit. Paulien en zijn kinderen kregen geen korte kennismaking van een uurtje, maar zaten meteen dagen bij elkaar.

Op zich was dat niet erg, want Paulien en hij zijn nog steeds gelukkig samen. Het contact met de kinderen gelukkig verliep uitzonderlijk goed. Ruben Nicolai zegt hierover dat hij veel respect heeft voor de manier waarop Paulien en zijn kinderen hiermee zijn omgegaan. Paulien heeft nooit geforceerd geprobeerd om leuk gevonden te worden, het ging allemaal heel natuurlijk.

Ruben Nicolai en Paulien gaan samenwonen

Tijdens de pandemie leren Ruben Nicolai en Paulien elkaar heel goed kennen. Al snel is duidelijk dat het verdergaat dan wat vlinders in de buik, ook al zegt Ruben Nicolai dat hij nog steeds smoorverliefd is. Nadat Ruben Nicolai en Paulien 2 jaar samen waren besloten ze officieel samen te gaan wonen.

We gaan ervan uit dat ze gekozen hebben voor de woning van Ruben Nicolai in Amsterdam-Noord. Volgens Ruben Nicolai is die woning perfect om met je geliefde door te brengen. Het huis heeft namelijk een open haard, die leent zich perfect om samen tijdens een romantische avond voor te kruipen.

Krijgen Ruben Nicolai en Paulien een kindje?

Ruben Nicolai en Paulien zijn ondertussen al 5 jaar samen, dan komt vanzelf de vraag of ze samen een kindje willen. We weten dat Paulien zelf nog geen kinderen heeft. Paulien is pas (31) dus ze heeft nog een paar jaar om aan kinderen te beginnen, maar ze heeft er vast al over nagedacht.

Ruben Nicolai wil niet te veel kwijt over een eventuele kinderwens van Paulien. Wel zegt hij dat het je gegund moet zijn. Vaak zeggen mensen dit als het voor iemand lastig is om kinderen te krijgen, of dat voor Paulien geld weten we niet. Ruben zegt daarbij dat hij zelf al twee geweldige kinderen heeft, maar net zo gelukkig zou zijn als hij nog meer kinderen krijgt. Volgens hem is gezinsuitbreiding dan ook niet uitgesloten.

Gaan Ruben Nicolai en Paulien trouwen?

Het lijkt erop dat Ruben Nicolai zijn vriendin Paulien nog niet ten huwelijk heeft gevraagd. Toch is er reden om aan te nemen dat het ooit nog gaat gebeuren. Hij heeft in een interview namelijk gezegd dat hij het heel leuk zou vinden om ooit te trouwen. Daarbij zegt hij wel dat hij ooit wil trouwen, kortom, het kan nog even duren voordat het ook echt gebeurt. Uiteraard moet Paulien dan ook nog ‘ja’ zeggen.

Hoe zit het met de ex van Ruben Nicolai?

Omdat Ruben Nicolai niet zoveel kwijt wil over zijn privéleven waren veel mensen nog niet op de hoogte dat hij niet meer samen is met de moeder van zijn kinderen. In 2002 kreeg Ruben Nicolai een relatie met Laurien en in 2007 kregen ze hun eerste kindje, een meisje met de naam Liv (17). Vier jaar later krijgen ze nog een dochter, Daantje (13).

In 2013 besluiten Ruben Nicolai en Laurien om uit elkaar te gaan. Volgens de presentator en cabaretier was dit een van de moeilijkste jaren van zijn leven. Niet alleen was zijn relatie voorbij, in dat jaar verloor hij ook meerdere familieleden en bekenden.

Ruben Nicolai bereikt een dieptepunt

Het dieptepunt kwam toen hij een schnabbel moest afzeggen omdat hij flauwviel. Hij besloot toen naar het Hoffman Institute in Engeland te gaan. Hier leerde hij in 10 dagen om te gaan met issues uit het verleden. Bovendien hielp het Ruben Nicolai om minder te blowen en te stoppen met drugs en overmatig alcoholgebruik. Volgens Ruben Nicolai heeft hij nog nooit zo hard aan zichzelf gewerkt.

Co-ouderschap met zijn ex

In die periode was het contact tussen Ruben Nicolai en zijn ex ook niet best. Ondertussen is de verstandhouding tussen Ruben Nicolai en Laurien overigens heel goed. Ze hebben co-ouderschap en nemen samen besluiten over de opvoeding. Ze wonen vlakbij elkaar zodat het nog makkelijker is om samen voor de kinderen te zorgen.

Welke vrouwen gingen Paulien voor?

Nadat Ruben Nicolai en zijn vrouw uit elkaar gingen besloot hij heel bewust dat hij geen relatie wilde. Hij gaf aan dat hij er even niet meer verdriet bij kon hebben, niet voor zichzelf, maar ook niet voor een ander. Hij wilde een tijdje vooral lekker scharrelen. Een jaar voordat hij Paulien ontmoet komt hij hier overigens van terug. In 2018 zegt Ruben Nicolai in een interview dat hij weer klaar is om verliefd te worden.

Ruben Nicolai en zijn ex gingen in 2013 uit elkaar, daarna was hij 6 jaar vrijgezel voordat hij Paulien ontmoette. De vraag is dan ook welke vrouwen in die periode de potentie hadden om de scharrel of vriendin van Ruben Nicolai te worden.

Ruben Nicolai met 17 jaar jonger model

In 2017 waren er geruchten dat de toen 42-jarige Ruben Nicolai een kortstondige relatie had met het 25-jarige model Christie Bokma. De twee leerden elkaar kennen tijdens een evenement van het mannentijdschrift FHM. Christie Bokma die eerder een relatie had met profvoetbal Rafael van der Vaart en Ruben Nicolai hadden het die avond heel gezellig.

Bij RTL Boulevard werd Ruben gevraagd naar die avond. Hij lacht daarop en zegt dat het een hele gezellige avond was. Vervolgens ging het gesprek verder over Rafael van der Vaart. Ruben Nicolai voelt zich hierbij duidelijk ongemakkelijk en zegt lachend “ Dit wat RTL Boulevard van vandaag”.

Ook Christie Bokma werd gevraagd om een reactie. Ze gaf schriftelijk aan dat ze er op het moment niet te veel over wilde zeggen. Daarbij schreef ze “Als wij iets te zeggen hebben dan merk je het wel”. Het is daarbij opmerkelijk dat ze het woord “wij” gebruiken. Zoals je ondertussen weet is het nooit iets geworden tussen de twee.

Veelgestelde vragen over de vriendin van Ruben Nicolai

Het lijkt erop dat de relaties van de sterren jullie behoorlijk bezig houden. Dit zijn de meest gestelde vragen die jullie hadden over de vriendin van Ruben Nicolai.

Wie is de vriendin van Ruben Nicolai?

De brunette Paulien uit Amsterdam is sinds 2019 de vriendin van Ruben Nicolai. Paulien is 31 jaar oud.

Wie is de ex-vrouw van Ruben Nicolai?

De ex-vrouw van Ruben Nicolai is Laurien. De twee hebben samen twee dochters gekregen, Liv en Daantje. Het koppel kreeg in 2002 een relatie en stapten ook met elkaar in het huwelijksbootje. In 2013 besloten ze te gaan scheiden. Ze delen de zorg voor de kinderen.

Ging Ruben Nicolai vreemd?

Het is niet bekend of Ruben Nicolai ooit is vreemdgegaan. Zijn ex-vrouw en hij gingen niet uit elkaar vanwege vreemdgaan. Bovendien ontmoette hij zijn huidige vriendin pas 6 jaar later.