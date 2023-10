Ruben Nicolai betrapt door hotelpersoneel: ‘Elke dag een andere vrouw’

Ruben Nicolai heeft het druk. Althans, als we de beruchte spionnen van Yvonne Coldeweijer mogen geloven. Een aantal hotelpersoneelsleden weten te vertellen wat Ruben allemaal uitspookt binnen 4 muren.

Een trend die veel bn’ers lijken te volgen: veelvoudig vreemdgaan zonder je best te doen het enigzins te verbergen. Zo hopt ook Ruben Nicolai op de scheve schaats-trein. Hij huurt hier en daar een hotelkamer om wat vrouwen te entertainen. En nee, niet met zijn buitengewoon fraaie grapjes.

‘Elke dag een andere vrouw’

Ruben Nicolai heeft blijkbaar niet genoeg aan zijn 18 jaar jongere vriendin Pauline. Een volger van Yvonne Coldeweijer betrapte de presentator op verdacht gedrag. “Ik werkte in een hotel en hier had Ruben Nicolai weleens een kamer”, begint zij haar verhaal. “Deze kamer was voor meerdere dagen en elke dag kwam er een andere vrouw naar beneden. Ook reed hij de duurste auto’s.” De volger geeft aan dat het ongeveer drie jaar geleden…