RTL rekent af met ‘troetelnarcist’ Gordon: “Eerst naar een psychiater”

Angela de Jong en haar scherpe tongetje hebben zich in het AD flink uitgelaten over het interview van Gordon bij Beau van Erven Dorens. Zo zou Beau enkel kritiekloze vragen hebben gesteld en verwacht ze ook dat Gordon voorlopig zijn gezicht niet meer kan laten zien bij RTL. “Eerst naar psychiater!”

Troetelnarcist

Nadat hij zijn reputatie te grabbel gooide door een te breed uitgemeten liefdesdrama, kreeg Gordon eindelijk de kans om zijn tv-carrière nieuw leven in te blazen. Toch heeft het interview met Beau in Casa di Beau hem niet bepaald op weg geholpen. Media-columniste Angela de Jong was erg kritisch op Gordon en het interview van Beau. “Gordon, onze nationale troetelnarcist die van Beau van Erven Dorens alle ruimte kreeg om leeg te lopen over het ‘zwartste jaar van zijn leven’ waarin hij na een relatie van drie fantastische dagen ten huwelijk werd gevraagd.”

Schizofreen

Ook struikelde Angela over de…