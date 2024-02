Rozen zijn rood, koersen zijn groen, bitcoin passeert $1 biljoen

Alfen, Vopak, ABN Amro en Vopak stelen de show na Q4-cijfers. Nvidia marcheert door: is de Amerikaanse beurs topzwaar aan het worden?

Rozen zijn rood en koersen zijn groen op deze Valentijnsdag. Goed, de stijging houdt niet over, maar na de tik omlaag van gisteren pakt de AEX vandaag de positieve draad weer op met een voorzichtige +0,12%

Ook Wall Street ging na de dip van gisteren vandaag weer over op business as usual en dan hebben we het tegenwoordig vooral over toekijken hoe Nvidia alles en iedereen achter zich laat.

Na eerder deze week al Amazon, ging het boegbeeld van de AI-revolutie vandaag ook Alphabet voorbij en bereikte daarbij een beurswaarde van meer dan $1.800 miljard.

Nvidia outstrips Alphabet as third largest US company by market value #MarketScreener https://t.co/smFUihRnCB — MarketScreener (@Marketscreener1) February 14, 2024

De Top-5 aandelen in de Amerikaanse markt zijn inmiddels goed voor 25% van de totale beurswaarde, waarmee de…