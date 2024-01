Roze koeken spel razend populair: zo werkt het

Het roze koekenspel werd in korte tijd razend populair op Instagram en TikTok.

De naam lijkt onschuldig, dat is het allesbehalve.

In dit artikel leggen we je uit wat het roze koeken spel is, hoe het werkt en waarom het extreem populair is onder jongeren.

Zo werkt het roze koekenspel

Het roze koekenspel wordt gespeeld door mannen.

Het is zeker geen chique spel.

Er gaan een aantal mannen in een kringetje om de koek heen zitten, wie als laatste klaarkomt, moet de koek op eten.

Als je niet wist wat het spel betekende, zal dit zeer waarschijnlijk als schok aan komen.

Gelukkig, hoef je je weinig zorgen te maken.

De kans is namelijk zeer klein dat dit vaak gedaan wordt door jongeren.

Het is immers te vies. Er staan extreem weinig voor open.

Wel, is het enorm populair op social media.

Uitleg door jongeren

Wanneer het voor je nog niet helemaal duidelijk is, kun je onderstaande video’s kijken.

Het wordt hier…

