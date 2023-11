Royalty deskundige Sandra Schuurhof pakt haar eigen paleis aan. Zie foto’s

Je woont tenslotte niet voor niets dichtbij een prins….

Royalty deskundige Sandra Schuurhof, die ook regelmatig aanschuift aan de desk van SBS Shownieuws, woont samen met haar zoontje James in een prachtig pand in de Archipelbuurt in Den Haag.

WAARDE VAN DE WONING VAN SANDRA SCHUURHOF

Zij kocht dit optrekje al in 2012 voor een bedrag van 680.000 euro en liet er vorig jaar juli een hypotheek op vestigen van 550.000 euro. De waarde van haar huis wordt op dit moment geschat op 1,1 miljoen euro. Dat betekent dat Sandra een overwaarde op haar woning heeft van zo’n vier ton euro.

PRINS CARLOS DE BOURBOD DE PARMA

Na elf jaar wonen vond Sandra het blijkbaar tijd worden om de buitenkant van haar optrekje eens aan te gaan pakken. Dat blijkt duidelijk uit de foto’s. En adel verplicht, want om de hoek woont bij Sandra woont niemand minder dan Prins Carlos de Bourbon de Parma, broer van prinses Margarita.

Hij heeft trouwens een vorig jaar een prachtige…