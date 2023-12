Roy Donders spuit zonder toestemming zijn klanten vol fillers

Roy Donders, die zelf ook niet vies is van een spuitje hier en daar, heeft een eigen cosmetische kliniek aan huis. Of beter gezegd: Donders hád een kliniek aan huis. Hij moet namelijk de deuren sluiten omdat hij zonder geldige papieren naalden in zijn cliënten stak. Ook zijn website is inmiddels offline gehaald.

Kliniek Donders is compleet naar de haaien. Dit omdat Omroep Brabant de professionaliteit van Roy aan de kaak stelde. Na een onderzoek kwamen zij tot de conclusie dat de huispakkenhunk niet bekwaam is om mensen te injecteren. Hij is namelijk niet in het bezit van de juiste papieren.

‘Wist ik niet’

Twee redacteuren van Omroep Brabant meldden zich als ‘klant’ bij de kliniek en werden geholpen door Roy zelf. Dat is verboden, aangezien alleen opgeleide artsen die procedures mogen uitvoeren. In een reactie liet Donders weten enorm hiervan geschrokken te zijn: “Wist ik helemaal niet!”

Offline

