Roy Donders is een nieuw lucratief handeltje begonnen: ‘Ontwormd en gevaccineerd’

Roy Donders is naar eigen zeggen ‘een jongen van de handel’ en met zo’n (verstopte) neus voor zaken belandt je natuurlijk in de één na de andere rompslomp. Eerst die ordi huispakken, toen een kortstondige carrière als kermisartiest, daarna zijn cosmetische kliniek en nu… Nu gaat Donders ‘Pommetjes’ verkopen.

‘Pomeriaantjes te koop!’

In Kliniek Donders spuit Roy zichzelf een slag in de rondte. Je zou denken dat driekwart Tilburg inmiddels met opgezwollen lippen en strakgetrokken schedels loopt. Toch is die cosmetische business niet zo winstgevend als Roy hoopte, want hij is alweer aan het bijklussen. “Pomeriaantjes te koop,” schrijft hij op Instagram.

Goed gebitje

De decadente enkelhappers worden aangeboden op Marktplaats. Ze komen uit ‘een mooie bloedlijn met FCI STAMBOOM’, zo beweert de omschrijving. Ze zijn gechipt, ontwormd, gevaccineerd en in bezit van een Nederlands paspoort. Ook belangrijk: ze hebben ‘een goed gebitje’, dus een retourtje…