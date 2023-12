Roy Donders in de problemen voor illegale praktijken in eigen ‘beautykliniek’

Omroep Brabant heeft spuitschavuit Roy Donders onder de loep genomen. Volgens hen is de Tilburgse fopdokter helemaal geen volleerd arts, maar plaatst hij toch fillers in zijn eigen kliniek. Donders reageert geschrokken op de aantijging: ‘Nooit beweerd dat ik een arts ben!’

‘Ik heb cursussen gevolgd!’

Roy laat in een uitgebreide statement aan Shownieuws weten: “Ik ben 3 jaar geleden begonnen met mijn beautykliniek en zet onder andere fillers met de Mesogun. In de wet staat dat alleen artsen fillers of botox met de hand mogen injecteren en dat doe ik uiteraard ook niet. Echter werk ik met een Mesogun, dat is een pistooltje die de filler injecteert in de huid. Hiervoor heb ik cursussen gevolgd om dit te mogen en kunnen en dit was ook wettelijk toegestaan.”

Enorm geschrokken

Toch is Royke niet helemaal op de hoogte van de huidige wetgeving: “Het schijnt dat de regels vorig jaar zijn aangepast, waardoor het gebruik van de…