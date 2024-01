Roy Donders deelt de akelige details van zijn soa

Tilburgs trots Roy Donders houdt ons graag op de hoogte van álles wat er speelt in zijn bestaan als fulltime vader en parttime illegaal botoxspuiter. Dit doet hij door wekelijks een vlog online te gooien op zijn YouTube-kanaal. De meest intieme details worden door het strotje van de kijker geschoven. Zo ben je deze week ooggetuige van zijn gloednieuwe soa. “Mies denkt dat het herpes is!”

‘Herpes, hahahahaha!’

Donders deelt in een 13 minuut-durende vlog hoe hij met ‘zijn schatje’ Michella (Roy is inderdaad terug in de kast) op huizenjacht gaat en hoe ‘Mies’ een spraytan krijgt. Voor de liefhebber is er ook nog bonusmateriaal: expliciete beelden van zijn besmettelijke smikkel. “Ik heb er crème opgedaan, want volgens mijn schatje heb ik een koortslip,” verklaart Roy bij beelden waarop het lijkt alsof er yoghurt in zijn mondhoeken hangt. “Mies denkt dat ik herpes heb, hahahahahahaha!”

Ge wit maar nooit

Beiden kanten van…