Roxeanne en Rachel Hazes gaan over tot bodemprocedure

Roxeanne Hazes en Rachel Hazes staan binnenkort wederom tegenover elkaar in de rechtbank, dit meldde Yvonne Coldeweijer vandaag op Instagram. Het gaat hierbij om een bodemprocedure over de erfenis van de overleden André Hazes.

De erfenis van André Hazes

Het was misschien wel de rechtszaak van het jaar: tussen Roxeanne Hazes en Rachel Hazes. De moeder en dochter lagen met elkaar in conflict door de erfenis van de overleden André Hazes. De rechter deed de uitspraak en daaruit is gebleken dat Rachel géén erfgenaam is van André, maar zichzelf wel zo mag noemen. Al voordat de rechter uitspraak deed leek het al duidelijk, aangezien het testament van André Hazes werd uitgelekt.

Roxeanne is niet blij met de manier waarop Rachel de erfenis van haar overleden vader spendeert en heeft daarom gevraagd of ze stukken met bewijs wil opleveren. Deze zijn in maart door Rachel aan Roxeanne overhandigd.

Schikking tussen Rachel en Roxeanne

In mei vertelde Evert Santegoeds dat er achter de schermen…